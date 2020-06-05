05.06.2020 17:55

Харьковчанка вытащила из глаза паразита длиной более 12 см

В июне 2020 году в городе Харькове зарегистрирован случай дирофиляриоза.



://labcenter.kh.ua

Больная обратилась за медицинской помощью в Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская поликлиника №6» Харьковского городского совета с жалобами на боль в правом ухе и ощущение дискомфорта за конъюнктивой правого глаза.

Пораженная харьковчанка, увидев нитевидные инородное образование в углу правого глаза, самостоятельно его удалила. Гельминт был исследован в бактериологической лаборатории

ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» и определен, как Dirofilaria repens (размером 12,5 см).

В очаге, по месту жительства больной, проведено эпидемиологическое и энтомологические обследования и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напоминаем! Дирофиляриоза - трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Заражение дирофиляриозом происходит в период активного нападения насекомых (май-октябрь), во время укуса которых в организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут. В связи с этим, клинические проявления болезни могут проявляться в какой - период года.

Чтобы предупредить заражение дирофиляриозом необходимо использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров, уничтожать комаров в местах выплода, помещениях, животноводческих помещениях, проводить заситчування окон и дверей от залета комаров, следить за состоянием здоровья домашних животных, ограничивать прогулки животных в вечернее время.