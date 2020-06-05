05.06.2020 10:11

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1972 подозрений на COVID-19, в том числе 39 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 5 июня в области лабораторно подтвержден 1195 (+30 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 51 (+1 за сутки) человек скончались, 541 (+6 за сутки) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 726 (+22 за сутки) человек.



При этом 211 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 172), 566 опровергнуто.