Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1972 подозрений на COVID-19, в том числе 39 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 5 июня в области лабораторно подтвержден 1195 (+30 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 51 (+1 за сутки) человек скончались, 541 (+6 за сутки) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 726 (+22 за сутки) человек.
При этом 211 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 172), 566 опровергнуто.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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