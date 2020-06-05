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05.06.2020  10:11   

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 5 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1972 подозрений на COVID-19, в том числе 39 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 5 июня в области лабораторно подтвержден 1195 (+30 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 51 (+1 за сутки) человек скончались, 541  (+6 за сутки) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 726 (+22 за сутки) человек.

При этом 211 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 172), 566 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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