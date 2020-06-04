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04.06.2020  14:49   

У Харкові - 704 хворих на коронавірус

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.


//city.kharkov.ua
Станом на 4 червня у Харкові зафіксовано 704 випадки захворювання на коронавірус.
 
Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 933 підозри на COVID-19, з яких 1 165 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 220 осіб, з них 177 - жителі Харкова. Також за цей час 535 пацієнтів одужали, 50 - померли.
 
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 4 червня в Україні підтверджено 25 411 випадків COVID-19, з них 11 042 пацієнти одужали, 747 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 588 випадків. 
Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, заболевшие
 
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