04.06.2020 14:49

У Харкові - 704 хворих на коронавірус

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.



//city.kharkov.ua

Станом на 4 червня у Харкові зафіксовано 704 випадки захворювання на коронавірус.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 933 підозри на COVID-19, з яких 1 165 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 220 осіб, з них 177 - жителі Харкова. Також за цей час 535 пацієнтів одужали, 50 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 4 червня в Україні підтверджено 25 411 випадків COVID-19, з них 11 042 пацієнти одужали, 747 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 588 випадків.