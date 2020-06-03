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03.06.2020  12:01   

У Харкові - 675 хворих на коронавірус

Станом на 3 червня у Харкові зафіксовано 675 випадків захворювання на коронавірус.


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Усього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 893 підозри на COVID-19, з яких 1 131 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 238 осіб, з них 191 - жителі Харкова. Також за цей час 518 пацієнтів одужали, 48 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19, з них 10 440 пацієнтів одужали, 735 померли. За останню добу зафіксовано 483 нових випадки.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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