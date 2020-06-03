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03.06.2020  10:11   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1893 подозрений на COVID-19, в том числе 42 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 3 июня в области лабораторно подтвержден 1131 (+28 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 48 человек скончались, 518 (+12 за сутки ) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 675 (+18 за сутки) человек.

При этом 238 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 191), 524 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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