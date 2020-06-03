03.06.2020 10:11

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1893 подозрений на COVID-19, в том числе 42 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 3 июня в области лабораторно подтвержден 1131 (+28 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 48 человек скончались, 518 (+12 за сутки ) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 675 (+18 за сутки) человек.



При этом 238 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 191), 524 опровергнуто.