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02.06.2020  18:19   

У Харкові зменшується кількість хворих на коронавірус

Щодня в Харківській області реєструється менше хворих на COVID-19.


//city.kharkov.ua
Як повідомив сьогодні, 2 червня, директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, в пік захворюваності в регіоні щодня реєструвалося 40-50 випадків захворювання на коронавірус, а останнім часом - від 16 до 26 випадків. За його словами, на сьогодні в місті підтверджено 657 випадків захворювання на коронавірус, і ця цифра не критична для міста-мільйонника.
 
Він зазначив, що з ускладненнями COVID-19 переносять, в основному, люди старшого віку. «В основному, всі проблеми виникають у людей старшого віку, які мають хронічні патології, у яких цукровий діабет, захворювання бронхо-легеневої системи, захворювання крові, хворі зі зниженим імунітетом тощо. Звичайно, ці люди переносять інфекцію важко», - зазначив Юрій Сороколат.
 
За його словами, дуже невеликий відсоток дитячої захворюваності на COVID-19. «Була шестимісячна дитина, 10-річні, дворічні були діти, але це поодинокі випадки, і у дітей летальності, на щастя, не було», - сказав Юрій Сороколат.
 
Директор департаменту повідомив, що в місті є експрес-тести на COVID-19 і більш достовірні ПЛР-тести, завдяки яким можна визначити антиген коронавірусу з точністю до 99%. Працюють три лабораторії - в дитячій і дорослій обласних інфекційних лікарнях і Харківському обласному лабораторному центрі. Також дослідження за допомогою ПЛР-тестів роблять у приватних лабораторіях.
 
«Найважливіше - достовірність дослідження. Швидкі тести теж можуть використовуватися, вони у нас є, але інформативність і чутливість цих тестів значно нижче, ніж ПЛР-досліджень. Тому покластися 100% на ефективність і діагностику швидких тестів неможливо. Там потрібно потрапити в певний проміжок часу, який співпаде з інформативністю цього методу дослідження, і тоді можна чітко визначити, хвора людина чи ні», - зазначив директор Департаменту охорони здоров'я.
 
Він нагадав, що в Харкові почали готуватися до епідемії коронавіруса ще в січні-лютому: були закуплені засоби індивідуального захисту, додаткова дихальна апаратура, створені мобільні медичні бригади. Крім того, при лікарні №17 відкрили окреме приміщення на 60 ліжок, 20 з яких - інтенсивного лікування, де розмістили відділення для хворих на коронавірус.
 
Нагадаємо, сьогодні відбувся телеміст «Харків-Шеньчжень: обмін досвідом у боротьбі з COVID-19», в якому взяли участь лікарі двох міст - Шеньчжень та Харкова.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, меньше заболевших
 
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