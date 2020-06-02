02.06.2020 18:19

У Харкові зменшується кількість хворих на коронавірус

Щодня в Харківській області реєструється менше хворих на COVID-19.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 2 червня, директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, в пік захворюваності в регіоні щодня реєструвалося 40-50 випадків захворювання на коронавірус, а останнім часом - від 16 до 26 випадків. За його словами, на сьогодні в місті підтверджено 657 випадків захворювання на коронавірус, і ця цифра не критична для міста-мільйонника.

Він зазначив, що з ускладненнями COVID-19 переносять, в основному, люди старшого віку. «В основному, всі проблеми виникають у людей старшого віку, які мають хронічні патології, у яких цукровий діабет, захворювання бронхо-легеневої системи, захворювання крові, хворі зі зниженим імунітетом тощо. Звичайно, ці люди переносять інфекцію важко», - зазначив Юрій Сороколат.

За його словами, дуже невеликий відсоток дитячої захворюваності на COVID-19. «Була шестимісячна дитина, 10-річні, дворічні були діти, але це поодинокі випадки, і у дітей летальності, на щастя, не було», - сказав Юрій Сороколат.

Директор департаменту повідомив, що в місті є експрес-тести на COVID-19 і більш достовірні ПЛР-тести, завдяки яким можна визначити антиген коронавірусу з точністю до 99%. Працюють три лабораторії - в дитячій і дорослій обласних інфекційних лікарнях і Харківському обласному лабораторному центрі. Також дослідження за допомогою ПЛР-тестів роблять у приватних лабораторіях.

«Найважливіше - достовірність дослідження. Швидкі тести теж можуть використовуватися, вони у нас є, але інформативність і чутливість цих тестів значно нижче, ніж ПЛР-досліджень. Тому покластися 100% на ефективність і діагностику швидких тестів неможливо. Там потрібно потрапити в певний проміжок часу, який співпаде з інформативністю цього методу дослідження, і тоді можна чітко визначити, хвора людина чи ні», - зазначив директор Департаменту охорони здоров'я.

Він нагадав, що в Харкові почали готуватися до епідемії коронавіруса ще в січні-лютому: були закуплені засоби індивідуального захисту, додаткова дихальна апаратура, створені мобільні медичні бригади. Крім того, при лікарні №17 відкрили окреме приміщення на 60 ліжок, 20 з яких - інтенсивного лікування, де розмістили відділення для хворих на коронавірус.

Нагадаємо, сьогодні відбувся телеміст «Харків-Шеньчжень: обмін досвідом у боротьбі з COVID-19», в якому взяли участь лікарі двох міст - Шеньчжень та Харкова.