В Областном лабцентре – вспышка коронавируса

Заболевшие не контактировали ни с носителями COVID-19, ни с биоматериалом.
По состоянию на 2 июня в Харьковском областном центре лабораторных исследований кононавирусной болезнью заразились десять работников.
Двое госпитализированы в больницу, остальные находятся на самоизоляции, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Вирус занесен извне через мужа работницы. Заболевшие не имели контакта ни с больными СОVID-19, ни с биоматериалом.
Заболели шесть эпидемиологов (пять эпидемиологов и заведующий эпидотделом), помощник эпидемиолога, младший медицинский сотрудник (санитарка), юрист и водитель.
Эта ситуация не повлияла на работу лабцентра. Лаборатория продолжает работать в сверхурочном режиме. Всего в лабораторном центре, который расположен в Померках, работает около 200 человек.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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