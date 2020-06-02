02.06.2020 17:03

В Областном лабцентре – вспышка коронавируса

Заболевшие не контактировали ни с носителями COVID-19, ни с биоматериалом.



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По состоянию на 2 июня в Харьковском областном центре лабораторных исследований кононавирусной болезнью заразились десять работников.

Двое госпитализированы в больницу, остальные находятся на самоизоляции, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Вирус занесен извне через мужа работницы. Заболевшие не имели контакта ни с больными СОVID-19, ни с биоматериалом.

Заболели шесть эпидемиологов (пять эпидемиологов и заведующий эпидотделом), помощник эпидемиолога, младший медицинский сотрудник (санитарка), юрист и водитель.

Эта ситуация не повлияла на работу лабцентра. Лаборатория продолжает работать в сверхурочном режиме. Всего в лабораторном центре, который расположен в Померках, работает около 200 человек.