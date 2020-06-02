02.06.2020 17:49

Харківські лікарі обговорили методи боротьби з COVID-19 з китайськими колегами (ФОТО)

Телеміст «Харків-Шеньчжень: обмін досвідом у боротьбі з COVID-19» відбувся сьогодні, 2 червня.



//city.kharkov.ua

02 червня 2020 14:26 МЕДИЦИНА

У ньому взяли участь представники Канцелярії закордонних справ Народного уряду міста Шеньчжень (КНР), Генерального консульства України в місті Гуанчжоу, президент і керівники відділень Народного шпиталю №3 міста Шеньчжень, а також представники понад 30 лікувальних установ міста Харкова. Мета заходу - у складний час пандемії коронавірусу забезпечити міжнародну взаємодію і підтримку в якості експертної допомоги.

Як повідомив президент Третього народного шпиталю міста Шеньчжень Лю Лей, цей лікувальний заклад - провідний центр з питань пандемії в регіоні, який не тільки надає допомогу пацієнтам, а й проводить наукову роботу. Лю Лей зазначив, що Шеньчжень став одним з перших регіонів, визнаним вільним від COVID-19.

«Будемо раді, якщо наші напрацювання стануть корисні українським колегам, тому що вони були зроблені у «польових» умовах. З радістю поділимося досвідом», - зазначив Лю Лей.

Телеміст пройшов в режимі «питання-відповідь». Харківські лікарі спілкувалися онлайн з китайськими колегами з приводу лікування пацієнтів з COVID-19, ефективності лікарських препаратів, безсимптомного захворювання, статистики тощо.

Як зазначив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, при безсимптомних і легких формах захворювання важливо не пропустити зараження коронавірусом і не допустити ускладнень. Думка колег з міста Шеньчжень дуже цінна, тому що в ньому живе близько 17 млн ​​осіб, і незважаючи на те, що місту трохи більше 40 років, там дуже розвинені медицина і сучасні комп'ютерні технології.

«Отримати досвід - це крок вперед. Знань завжди бракує. Фахівці з Китаю можуть ретроспективно оцінити, що відбувалося і що було найбільш ефективно в діагностиці, лікуванні та інших сферах. Для нас цікаво перейняти нюанси і досвід, який у них сформувався. Нам цікаві передові практики, тому що коронавірусна інфекція - це новий вид хвороби для світу, і багато речей вирішувалися в процесі лікування - щодо ефективності лікарських препаратів, у підходах до інтенсивної терапії при ускладнених варіантах перебігу хвороби. Тобто маса питань. Тому я дуже вдячний колегам з Китаю за те, що вони погодилися поділитися своїм досвідом», - зазначив Юрій Сороколат.

За підсумками телемосту сторони домовилися, що й надалі розвиватимуть співпрацю між містами Шеньчжень і Харків.

Як повідомив директор Департаменту охорони здоров'я, в Харкові почали готуватися до епідемії ще в січні-лютому, коли вона почалася в Китаї. Мобілізували сили, щоб не допустити поширення інфекції в місті - закупили засоби захисту, додаткову дихальну апаратуру. Створили пересувні бригади при амбулаторно-поліклінічних закладах, щоб своєчасно і безпечно проводити забір біологічного матеріалу і відвозити його в лабораторні центри. Крім того, при лікарні №17 відкрили окреме приміщення на 60 ліжок, 20 з яких - інтенсивного лікування, де розмістили відділення для хворих на COVID-19.