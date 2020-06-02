02.06.2020 10:49

От коронавируса скончался еще один человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 2 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1851 подозрений на COVID-19, в том числе 28 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 2 июня в области лабораторно подтвержден 1104 (+21 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 48 (+1 за сутки) человек скончались, 506 (+5 за сутки ) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 657 (+13 за сутки) человек.



При этом на утро воскресенья 240 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 183), 507 опровергнуто.