От коронавируса скончался еще один человек: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 2 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1851 подозрений на COVID-19, в том числе 28 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 2 июня в области лабораторно подтвержден 1104 (+21 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 48 (+1 за сутки) человек скончались, 506 (+5 за сутки ) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 657 (+13 за сутки) человек.
При этом на утро воскресенья 240 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 183), 507 опровергнуто.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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