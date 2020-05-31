31.05.2020 11:16

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1799 подозрений на COVID-19, в том числе 37 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 31 мая в области лабораторно подтвержден 1067 случаев COVID-19. В том числе 47 человек скончались, 496 выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 633 человек.



При этом на утро воскресенья 243 случая остаются под подозрением (в Харькове – 189), 489 опровергнуто.