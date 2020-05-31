Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1799 подозрений на COVID-19, в том числе 37 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 31 мая в области лабораторно подтвержден 1067 случаев COVID-19. В том числе 47 человек скончались, 496 выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 633 человек.
При этом на утро воскресенья 243 случая остаются под подозрением (в Харькове – 189), 489 опровергнуто.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений.
Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
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