Главная Новости Медицина На Муромском водохранилище – массовая гибель толстолобиков
30.05.2020  15:03   

На Муромском водохранилище – массовая гибель толстолобиков

29 мая на Муромском водохранилище, расположенном в Харьковском районе Харьковской области, выявлен факт гибели водных биоресурсов.


// khr.darg.gov.ua

На месте происшествия представителями Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области зафиксировано погибшую рыбу, которая была сосредоточена по всей акватории водохранилища и в камышах большими скоплениями от 5 до 15 экз.

Погибшая рыба представлена ​​растительноядным видом рыб (толстолобик) весом от 2 до 3 кг в количестве 896 экз.

Других видов погибших водных биоресурсов на Муромском водохранилище не зафиксировано.

Вода в водоеме бурого и серого оттенка. Управлением приняты меры и проинформированы соответствующие службы: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, Госпродпотребслужба в Харьковской области, Региональный офис водных ресурсов в Харьковской области, Департамент агропромышленного развития Харьковской ОГА, Государственное агентство рыбного хозяйства.

О причинах гибели водных биоресурсов и результаты лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, гибель, харьков, толстолобик
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Криминал и происшествия За вылов краснокнижной рыбы нарушитель заплатит более тысячи гривен 28.05 Медицина В реке Уды – массовая гибель толстолобиков 25.05 Криминал и происшествия В Боровском районе изъят 1391 метр сетей - Харьковский рыбоохранный патруль
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 