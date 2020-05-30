На Муромском водохранилище – массовая гибель толстолобиков

29 мая на Муромском водохранилище, расположенном в Харьковском районе Харьковской области, выявлен факт гибели водных биоресурсов.
На месте происшествия представителями Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области зафиксировано погибшую рыбу, которая была сосредоточена по всей акватории водохранилища и в камышах большими скоплениями от 5 до 15 экз.
Погибшая рыба представлена растительноядным видом рыб (толстолобик) весом от 2 до 3 кг в количестве 896 экз.
Других видов погибших водных биоресурсов на Муромском водохранилище не зафиксировано.
Вода в водоеме бурого и серого оттенка. Управлением приняты меры и проинформированы соответствующие службы: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, Госпродпотребслужба в Харьковской области, Региональный офис водных ресурсов в Харьковской области, Департамент агропромышленного развития Харьковской ОГА, Государственное агентство рыбного хозяйства.
О причинах гибели водных биоресурсов и результаты лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно.
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