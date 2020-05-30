Коронавирус: в Харькове 14 новых случаев

По состоянию на 9:00 30 мая 1025 случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской области: за сутки +14 больных, всего выздоровели 242
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Всего в Украине лабораторно подтверждено 23 204 случаев COVID-19:
– 696 летальных
– 9311 пациентов выздоровели
– за сутки зафиксировано 393 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
– Харьковская область – 1025 (242 выздоровели)
– Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели)
– Волынская обл. – 887 (255 выздоровели)
– Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровел)
– Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели)
– Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели)
– Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели)
– Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели)
– Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели)
– м. Киев – 2904 (637 выздоровели)
– Киевская обл. – 1556 (394 выздоровели)
– Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели)
– Луганская обл. – 46 (39 выздоровели)
– Львовская обл. – 1619 (379 выздоровели)
– Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели)
– Одесская обл. – 883 (208 выздоровели)
– Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели)
– Ровенская обл. – 1680 (869 выздоровели)
– Сумская обл. – 168 (141 выздоровел)
– Тернопольская обл. – 1160 (905 выздоровели)
– Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел)
– Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели)
– Черкасская обл. – 401 (300 выздоровели)
– Черновицкая обл. – 3306 (904 выздоровели)
– Черниговская обл. – 159 (63 выздоровели).
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
влажность:
давление:
ветер: