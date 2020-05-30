30.05.2020 10:55

Коронавирус: в Харькове 14 новых случаев

По состоянию на 9:00 30 мая 1025 случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской области: за сутки +14 больных, всего выздоровели 242



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Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Всего в Украине лабораторно подтверждено 23 204 случаев COVID-19:

– 696 летальных

– 9311 пациентов выздоровели

– за сутки зафиксировано 393 новых случая.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



– Харьковская область – 1025 (242 выздоровели)

– Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели)

– Волынская обл. – 887 (255 выздоровели)

– Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровел)

– Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели)

– Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели)

– Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели)

– Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели)

– Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели)

– м. Киев – 2904 (637 выздоровели)

– Киевская обл. – 1556 (394 выздоровели)

– Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели)

– Луганская обл. – 46 (39 выздоровели)

– Львовская обл. – 1619 (379 выздоровели)

– Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели)

– Одесская обл. – 883 (208 выздоровели)

– Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели)

– Ровенская обл. – 1680 (869 выздоровели)

– Сумская обл. – 168 (141 выздоровел)

– Тернопольская обл. – 1160 (905 выздоровели)

– Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел)

– Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели)

– Черкасская обл. – 401 (300 выздоровели)

– Черновицкая обл. – 3306 (904 выздоровели)

– Черниговская обл. – 159 (63 выздоровели).