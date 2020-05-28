28.05.2020 09:31

В реке Уды – массовая гибель толстолобиков

Предполагаемая причина – аутоинтоксикация.



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Госагентство рыбного хозяйства провело проверку гибели водных биоресурсов на реке Уды в поселке Песочин.



По результатам анализа отобранных проб воды из р. Уды установлено превышение ПДК по следующим показателям: сульфаты - в 1,7 раза (ПДК - 100 мг / дм3, проба - 168,34 мг / дм3), железо общее - в 2,1 раза (ПДК 0,1 мг / дм3, проба - 0,21 мг / дм3).



По информации начальника лаборатории мониторинга вод и почв, кислород в воде на обследовании находился в пределах нормы.



Учитывая близость р. Уды к населенным пунктам, превышение ПДК, по указанным показателям, по определенным причинам вполне возможно, но определенная лабораторно концентрация вышеупомянутых веществ не могла повлиять на гибель водных биоресурсов.



«Поскольку погибшая рыба была представлена ​​старшевозрастных группами растительноядных видов рыб (толстолобика) весом от 6 до 10 кг, вполне возможно предположить, что гибель произошла в результате аутоинтоксикации (при резорбции гонад в весенний период из-за отсутствия условий для естественного нереста)», - сообщил начальник отдела ихтиологии и регулирования рыболовства Харьковского рыбоохранного патруля.

Справка.



Сульфаты. Содержание сульфатов в поверхностных водах обусловлено процессами выветривания горных пород, растворение серосодержащих минералов, окисления сульфидов и серы, отмирание водных организмов, окисления веществ растительного и животного происхождения, с подземным стоком, сбросами шахтных вод, сточных вод отраслей промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Содержание сульфатов определяет некарбонатную жесткость воды. Концентрация сульфатов подвержен сезонным колебаниям, так как влияние на их содержание в воде имеют окислительно-восстановительные процессы, биологическая обстановка в водном объекте и хозяйственная деятельность человека.



Железо общее. Соединения железа попадают в поверхностные воды с подземным стоком, со сточными водами отраслей промышленности и сельского хозяйства, ливневыми водами, поверхностным стоком, сточными водами с сельскохозяйственных угодий. Концентрация железа общего в воде зависит от гидрологических условий бассейна реки, процессов химического выветривания горных пород. Железо придает воде буроватого окраску.