В реке Уды – массовая гибель толстолобиков

Предполагаемая причина – аутоинтоксикация.
Госагентство рыбного хозяйства провело проверку гибели водных биоресурсов на реке Уды в поселке Песочин.
По результатам анализа отобранных проб воды из р. Уды установлено превышение ПДК по следующим показателям: сульфаты - в 1,7 раза (ПДК - 100 мг / дм3, проба - 168,34 мг / дм3), железо общее - в 2,1 раза (ПДК 0,1 мг / дм3, проба - 0,21 мг / дм3).
По информации начальника лаборатории мониторинга вод и почв, кислород в воде на обследовании находился в пределах нормы.
Учитывая близость р. Уды к населенным пунктам, превышение ПДК, по указанным показателям, по определенным причинам вполне возможно, но определенная лабораторно концентрация вышеупомянутых веществ не могла повлиять на гибель водных биоресурсов.
«Поскольку погибшая рыба была представлена старшевозрастных группами растительноядных видов рыб (толстолобика) весом от 6 до 10 кг, вполне возможно предположить, что гибель произошла в результате аутоинтоксикации (при резорбции гонад в весенний период из-за отсутствия условий для естественного нереста)», - сообщил начальник отдела ихтиологии и регулирования рыболовства Харьковского рыбоохранного патруля.
Справка.
Сульфаты. Содержание сульфатов в поверхностных водах обусловлено процессами выветривания горных пород, растворение серосодержащих минералов, окисления сульфидов и серы, отмирание водных организмов, окисления веществ растительного и животного происхождения, с подземным стоком, сбросами шахтных вод, сточных вод отраслей промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Содержание сульфатов определяет некарбонатную жесткость воды. Концентрация сульфатов подвержен сезонным колебаниям, так как влияние на их содержание в воде имеют окислительно-восстановительные процессы, биологическая обстановка в водном объекте и хозяйственная деятельность человека.
Железо общее. Соединения железа попадают в поверхностные воды с подземным стоком, со сточными водами отраслей промышленности и сельского хозяйства, ливневыми водами, поверхностным стоком, сточными водами с сельскохозяйственных угодий. Концентрация железа общего в воде зависит от гидрологических условий бассейна реки, процессов химического выветривания горных пород. Железо придает воде буроватого окраску.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
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