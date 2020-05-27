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27.05.2020  16:32   

У Харкові відновила роботу 25-та лікарня

Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №25 відновила роботу після того, як там провели дезінфекцію.


// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 27 травня, повідомила журналістам заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Нагадаємо, на початку цього місяця лікарню закрили на прийом хворих через виявлені випадки захворюваності на коронавірус серед медичного персоналу.

«Сьогодні 25-та лікарня відновила роботу і приймає своїх профільних хворих, як зазвичай. Що ж стосується опорних лікувальних установ, де ми доліковуємо хворих після COVID-19, то у 17-тій лікарні відкрито спеціальне відділення на 60 ліжок. Сьогодні там проходять лікування 34 пацієнти. У відділенні створені всі умови, до кожного ліжка підведений кисень, є апарати штучної вентиляції легенів», - розповіла віце-мер.

Источник:   ХМР
 Тэги:  больница, коронавирус, харьков, вспышка, карантин
 
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