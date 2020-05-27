27.05.2020 10:12

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1616 подозрения на COVID-19, в том числе 26 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 27 мая в области лабораторно подтвержден 961 случай COVID-19. В том числе 41 человек скончался, 348 выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 573 человек.



При этом 252 случая остаются под подозрением (в Харькове – 203), 403 опровергнуто.