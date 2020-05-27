Главная Новости Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине
27.05.2020  10:12   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1616 подозрения на COVID-19, в том числе 26 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 27 мая в области лабораторно подтвержден 961 случай COVID-19. В том числе 41 человек скончался, 348 выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 573 человек.

При этом 252 случая остаются под подозрением (в Харькове – 203), 403 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.05 Медицина Коронавирус: в Харькове 13 новых заболевших 26.05 Медицина У Харкові - 562 хворих на коронавірус 26.05 Медицина Максим Степанов: 20% медиков заболели COVID-19 из-за неготовности медицинской системы страны к эпидемии
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 