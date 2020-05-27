Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1616 подозрения на COVID-19, в том числе 26 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 27 мая в области лабораторно подтвержден 961 случай COVID-19. В том числе 41 человек скончался, 348 выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 573 человек.
При этом 252 случая остаются под подозрением (в Харькове – 203), 403 опровергнуто.
Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.
влажность:
давление:
ветер: