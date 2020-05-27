27.05.2020 09:26

Коронавирус: в Харькове 13 новых заболевших

По состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай.



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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область – 932 случая;

Волынская область – 814 случаев;

Днепропетровская область – 905 случаев;

Донецкая область – 155 случаев;

Житомирская область – 660 случаев;

Закарпатская область – 1104 случая;

Запорожская область – 420 случаев;

Ивано-Франковская область – 1327 случаев;

Кировоградская область – 489 случаев;

м. Киев – 2739 случаев;

Киевская область – 1474 случая;

Львовская область – 1443 случая;

Луганская область – 45 случаев;

Николаевская область – 281 случай;

Одесская область – 853 случая;

Полтавская область – 267 случаев;

Ровенская область – 1514 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1126 случаев;

Харьковская область – 959 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 381 случай;

Черновицкая область – 3144 случая;

Черкасская область – 393 случая;

Черниговская область – 137 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 мая 2020 в Центр поступило 924 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 54885 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, на 26 мая Харьковский областной лабцентр зафиксировал 946 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.