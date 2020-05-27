Коронавирус: в Харькове 13 новых заболевших

По состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 932 случая;
Волынская область – 814 случаев;
Днепропетровская область – 905 случаев;
Донецкая область – 155 случаев;
Житомирская область – 660 случаев;
Закарпатская область – 1104 случая;
Запорожская область – 420 случаев;
Ивано-Франковская область – 1327 случаев;
Кировоградская область – 489 случаев;
м. Киев – 2739 случаев;
Киевская область – 1474 случая;
Львовская область – 1443 случая;
Луганская область – 45 случаев;
Николаевская область – 281 случай;
Одесская область – 853 случая;
Полтавская область – 267 случаев;
Ровенская область – 1514 случаев;
Сумская область – 166 случаев;
Тернопольская область – 1126 случаев;
Харьковская область – 959 случаев;
Херсонская область – 177 случаев;
Хмельницкая область – 381 случай;
Черновицкая область – 3144 случая;
Черкасская область – 393 случая;
Черниговская область – 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 мая 2020 в Центр поступило 924 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 54885 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, на 26 мая Харьковский областной лабцентр зафиксировал 946 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.
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