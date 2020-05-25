25.05.2020 12:02

У Харкові - 541 хворий на коронавірус

Станом на 25 травня у Харкові зафіксований 541 випадок захворювання на коронавірус.



://city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.



Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 540 підозр на COVID-19, з яких 913 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 232 особи, з них 185 - жителі Харкова. Також за цей час 324 пацієнти одужали, 38 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 25 травня в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7 234 пацієнти одужали. Загалом захворіли 1 546 дітей та 4 112 медиків. За добу зафіксовано 259 нових випадків.