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25.05.2020  12:02   

У Харкові - 541 хворий на коронавірус

Станом на 25 травня у Харкові зафіксований 541 випадок захворювання на коронавірус.


://city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 540 підозр на COVID-19, з яких 913 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 232 особи, з них 185 - жителі Харкова. Також за цей час 324 пацієнти одужали, 38 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 25 травня в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7 234 пацієнти одужали. Загалом захворіли 1 546 дітей та 4 112 медиків. За добу зафіксовано 259 нових випадків.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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