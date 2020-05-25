25.05.2020 09:07

Перед запуском метро в Харькове зарегистрирован один из самых низких уровней заболеваемости на коронавирус

За последние сутки в регионе лабораторно коронавирус был подтвержден только в двух новых случаях.



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По состоянию на утро 25 мая в Харьковской области лабораторно подтверждено 912 случаев, болеют 666 человек выздоровели - 208 пациентов, умерли - 38 граждан.