Перед запуском метро в Харькове зарегистрирован один из самых низких уровней заболеваемости на коронавирус

За последние сутки в регионе лабораторно коронавирус был подтвержден только в двух новых случаях.
По состоянию на утро 25 мая в Харьковской области лабораторно подтверждено 912 случаев, болеют 666 человек выздоровели - 208 пациентов, умерли - 38 граждан.
Гороскоп на понедельник, 25 мая 2020 года, советует некоторым знакам Зодиака полагаться на трезвое мышление, а также не сдаваться и верить в себя.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Сохранится высокая пожарная опасность
Профессиональный праздник филолога касается многих специалистов, включая преподавателей, литературоведов, корректоров, библиотекарей.
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