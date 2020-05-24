Ограничения могут остаться даже после пятого этапа выхода из карантина, - Минздрав

Министерство здравоохранения констатирует отсутствие резкого снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом говорится в сообщении министерства на своей странице в социальной сети Facebook.
"К сожалению, сейчас в стране нет резкого снижения заболеваемости (фиксируется от 350 до 550 случаев заболевания каждый день), поэтому министерство подчеркивает, что не может гарантировать исчезновение средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятие всех ограничений даже на 5-м этапе и после 5-го этапа смягчения карантина", - сказано в нем.
По словам Министра здравоохранения, в отличие от других стран, в Украине отмена ограничительных мероприятий происходит без резкого сокращения случаев COVID-19. Именно поэтому ситуация должна быть контролируемой, в том числе с помощью критериев, определенных адаптивным карантином.
Напомним, с 22 мая в Украине введен адаптивный карантин - предусматривающий смягчение ограничительных мер в каждом регионе отдельно - в зависимости от ситуации с коронавирусом. Для перехода на новый этап смягчений каждая область должна отвечать трем критериям: количеству заболеваний коронавирус на 100 тыс. населения, загруженность коек больными с COVID-19, а также количеству тестирований на 100 тыс. населения.
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