24.05.2020 14:41

Среди харьковских военных зарегистрирована вспышка заболевания на коронавирус - комментарии

В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса: обнаружили сразу 14 случаев болезни.



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Больше всего новых случаев было выявлено среди военных Тернопольского и Харьковского гарнизона.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано сразу 14 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в Минобороны.

Сейчас четыре военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части, а еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изолированной военной части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь.

Известно, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также в министерстве добавили, что один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" - состояние пациента средней тяжести.

Еще один военный находится на лечении дома, его состояние удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.

"В Вооруженных Силах Украины 62 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 91 человек и есть 2 летальных случая. На изоляции находится 259 человек", - отметили в Минобороны.