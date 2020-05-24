Главная Новости Медицина В Харьковской области от коронавируса умерли два человека
24.05.2020  10:11   

В Харьковской области от коронавируса умерли два человека

Еще два человека, которым был установлен диагноз "коронавирус", скончались в Харьковской области.


://facebook.com

Об этом утром 24 мая сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 38 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

По информации ведомства, жертвами COVID-19 в регионе уже стали 38 человек, количество заболевших за день выросло на 16 человек и достигло отметки в 910 пациентов. По этому показателю Харьковская область сейчас занимает девятое место в стране.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.05 Медицина В Харькове главврач областной инфекционной больницы заразился COVID-19 23.05 Медицина На Харьковщине сразу три новые жертвы коронавируса 22.05 Дороги и транспорт Міський транспорт з наступного тижня працюватиме в штатному режимі
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 