24.05.2020 10:11

В Харьковской области от коронавируса умерли два человека

Еще два человека, которым был установлен диагноз "коронавирус", скончались в Харьковской области.



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Об этом утром 24 мая сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 38 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

По информации ведомства, жертвами COVID-19 в регионе уже стали 38 человек, количество заболевших за день выросло на 16 человек и достигло отметки в 910 пациентов. По этому показателю Харьковская область сейчас занимает девятое место в стране.