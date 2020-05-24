В Харьковской области от коронавируса умерли два человека

Еще два человека, которым был установлен диагноз "коронавирус", скончались в Харьковской области.
Об этом утром 24 мая сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 38 летальных случаев, связанных с коронавирусом.
По информации ведомства, жертвами COVID-19 в регионе уже стали 38 человек, количество заболевших за день выросло на 16 человек и достигло отметки в 910 пациентов. По этому показателю Харьковская область сейчас занимает девятое место в стране.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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