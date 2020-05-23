23.05.2020 13:31

В Харькове главврач областной инфекционной больницы заразился COVID-19

Положительный анализ на коронавирус подтвердили у главного врача областной инфекционной больницы Павла Нартова.



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Главврач областной инфекционной больницы Павел Нартов заразился COVID-19. Об этом сообщил сайт Depo.Харьков, ссылаясь на собственные источники в Харьковской облгосадминистрации.

Однако, по словам собеседника агентства, в настоящее время фамилии Нартова еще нет в списках Харьковского областного лабораторного центра МЗ Украины, где значатся лица, у которых подтвержден COVID-19.

О заболевании Нартова на коронавирус также написала в " Фейсбук " харьковская волонтер Наталья Попова. "Главврачу областной инфекционной Нартову подтвердили COVID-19", - написала она.