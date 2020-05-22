22.05.2020 13:31

Ізраїльські фахівці проведуть безкоштовний вебінар з цифрової медицини

Zoom-конференція «Цифрова медицина як майбутнє глобальної системи охорони здоров'я. Ізраїльські інновації у цифровій медицині» відбудеться 2 червня.



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Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, на захід запрошує Торгово-промислова палата Ізраїль-Україна, з якою Харківська міська рада підписала партнерську угоду у рамках минулорічного Міжнародного туристичного форуму «Харків: партнерство в туризмі».



Часовий вебінар буде присвячений розвитку цифрової медицини, а також ізраїльським інноваціям в цій області. Спікерами виступлять ізраїльські експерти у сфері цифрової охорони здоров'я.



Початок - о 16:00. Участь - безкоштовна, але можлива лише за попередньою реєстрацією за посиланням. Кількість місць обмежена.



З програмою вебінару можна ознайомитися тут.



Захід пройде за підтримки Посольства України в Державі Ізраїль та Посольства Держави Ізраїль в Україні.