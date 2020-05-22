Ізраїльські фахівці проведуть безкоштовний вебінар з цифрової медицини

Zoom-конференція «Цифрова медицина як майбутнє глобальної системи охорони здоров'я. Ізраїльські інновації у цифровій медицині» відбудеться 2 червня.
Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, на захід запрошує Торгово-промислова палата Ізраїль-Україна, з якою Харківська міська рада підписала партнерську угоду у рамках минулорічного Міжнародного туристичного форуму «Харків: партнерство в туризмі».
Часовий вебінар буде присвячений розвитку цифрової медицини, а також ізраїльським інноваціям в цій області. Спікерами виступлять ізраїльські експерти у сфері цифрової охорони здоров'я.
Початок - о 16:00. Участь - безкоштовна, але можлива лише за попередньою реєстрацією за посиланням. Кількість місць обмежена.
З програмою вебінару можна ознайомитися тут.
Захід пройде за підтримки Посольства України в Державі Ізраїль та Посольства Держави Ізраїль в Україні.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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