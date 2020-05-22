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22.05.2020  13:22   

От коронавируса за минувшие сутки скончался 67-летний харьковчанин.

Как сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, мужчина имел сопутствующие заболевания.


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"К сожалению, умер один человек - 67-летний харьковчанин. Имел сердечно-сосудистые заболевания: гипертонию, стенокардию", - отметил руководитель области.

Напомним, в Харьковской области по состоянию на 22 мая от коронавируса скончались 33 человека.

 

Источник:   @olexiykucher.kh
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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