От коронавируса за минувшие сутки скончался 67-летний харьковчанин.

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Гороскоп на 22 мая. Тельцов ждет удача, Водолеев - хороший вечер Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 мая В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.