От коронавируса за минувшие сутки скончался 67-летний харьковчанин.

Как сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, мужчина имел сопутствующие заболевания.
"К сожалению, умер один человек - 67-летний харьковчанин. Имел сердечно-сосудистые заболевания: гипертонию, стенокардию", - отметил руководитель области.
Напомним, в Харьковской области по состоянию на 22 мая от коронавируса скончались 33 человека.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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