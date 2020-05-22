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22.05.2020  11:36   

МОЗ Украины подтвердил готовность Харьковщины к послаблению адаптивных карантинных мероприятий

По расчетам Министерства здравоохранения Украины, Харьковщина входит в перечень регионов, где можно вводить новые послабления с 22 мая.


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Как сообщает МЗ, регион соответствует всем трем критериям, установленным правительства 20 мая: инцидентность, загруженность коек и охват тестированием.

  • Показатель инцидентности - среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. Населения, должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. Населения - в Харьковской области составляет 5,19 .
  • Загруженность коек в учреждениях для госпитализации пациентов с COVID-19 должна быть меньше 50%. Показатель загруженности коек в Харьковской области - 2,97%.
  • Количество проведенных тестов (ПЦР и ИФА), что должно составлять более 12 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней, на Харьковщине - 13,67 .

По трем показателям в Минздраве определили Харьковскую область как готовую к переходу на второй этап смягчений карантина. По списку МЗ, готовы еще 12 областей.

Для ввода послаблений предстоит комиссия по вопросам по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам прессекретаркы облгосадминистрации Ксении Яриковои, сейчас местные власти ожидают документы из Кабмина, чтобы провести комиссию и принять соответствующие решения о послаблениях.

Согласно информации премьер-министра Украины Дениса шныряли, Кабмин с 22 мая разрешил работу гостиниц (без ресторанов), проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей, проведение религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 м ²). С 25 мая может начать работу метрополитен и детские сады.

что известно

  • В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина. список
  • Кабинет министров ввел в Украине с 22 мая до 22 июня так называемый адаптивный карантин . Также с 22 мая начнется второй этап смягчения ограничений.
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  корановирус, карантин, харьков, сессия, горбунова, доклад
 
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