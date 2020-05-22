МОЗ Украины подтвердил готовность Харьковщины к послаблению адаптивных карантинных мероприятий

По расчетам Министерства здравоохранения Украины, Харьковщина входит в перечень регионов, где можно вводить новые послабления с 22 мая.
Как сообщает МЗ, регион соответствует всем трем критериям, установленным правительства 20 мая: инцидентность, загруженность коек и охват тестированием.
По трем показателям в Минздраве определили Харьковскую область как готовую к переходу на второй этап смягчений карантина. По списку МЗ, готовы еще 12 областей.
Для ввода послаблений предстоит комиссия по вопросам по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам прессекретаркы облгосадминистрации Ксении Яриковои, сейчас местные власти ожидают документы из Кабмина, чтобы провести комиссию и принять соответствующие решения о послаблениях.
Согласно информации премьер-министра Украины Дениса шныряли, Кабмин с 22 мая разрешил работу гостиниц (без ресторанов), проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей, проведение религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 м ²). С 25 мая может начать работу метрополитен и детские сады.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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