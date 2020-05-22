В Харькове зарегистрировали завозной случай малярии

В то же время в ЦОЗ заявили, что малярийный сезон в Харькове не начался, а иностранный студент безсимптомно «выгуливал» малярию по харьковскому вузу и магазинам почти год.
В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Заражен 20-летний студент, который приехал в Украину 3 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Первые симптомы (слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 градусов) появились еще 9 мая, но парень обратился в больницу только через 6 дней.
Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).
"16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом "Малярия". По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее время генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался", - заявили в ЦОЗ.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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