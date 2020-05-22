22.05.2020 10:10

В Харькове зарегистрировали завозной случай малярии

В то же время в ЦОЗ заявили, что малярийный сезон в Харькове не начался, а иностранный студент безсимптомно «выгуливал» малярию по харьковскому вузу и магазинам почти год.



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В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Заражен 20-летний студент, который приехал в Украину 3 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Первые симптомы (слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 градусов) появились еще 9 мая, но парень обратился в больницу только через 6 дней.

Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

"16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом "Малярия". По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее время генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался", - заявили в ЦОЗ.

Напомним, малярия - инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь значительно распространена в странах с тропическим климатом, протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями различных органов и систем организма. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 млн случаев заболевания малярией, 90% из которых приходится на страны африканского континента.