Новые Дома и Северная Салтовка встретили утро с самым грязным воздухом в Харькове

Наивысший процент загрязнения наблюдался на Гвардейев Широнинцев и улице Рыбалко
Уровень загрязненности воздуха в центре и ряде жилых массивов Харьков колебался в пределах умеренной (желтой) отметки.
На Новых Домах количество пыли и примесей в воздухе приближается к отметке 100, что является уже опасным (оранжевым) уровнем.
Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался около полудня четверга. За ночь смог развеялся и к полудню пятницы загрязнение воздуха снова превысит норму. Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны.
Самой "чистой" оказались Алексеевка и Холодная гора, где уровень загрязненности не покидал "зеленую" зону.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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