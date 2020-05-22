22.05.2020 09:41

Новые Дома и Северная Салтовка встретили утро с самым грязным воздухом в Харькове

Наивысший процент загрязнения наблюдался на Гвардейев Широнинцев и улице Рыбалко



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Уровень загрязненности воздуха в центре и ряде жилых массивов Харьков колебался в пределах умеренной (желтой) отметки.

На Новых Домах количество пыли и примесей в воздухе приближается к отметке 100, что является уже опасным (оранжевым) уровнем.

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался около полудня четверга. За ночь смог развеялся и к полудню пятницы загрязнение воздуха снова превысит норму. Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны.

Самой "чистой" оказались Алексеевка и Холодная гора, где уровень загрязненности не покидал "зеленую" зону.