Скончался еще один харьковчанин с COVID-19, но темп заболеваемости снизился до 15 человек в сутки

В Харьковской области лабораторно подтверждено 866 случаев заражения коронавируса
По данным СНБО, по состоянию на утро 22 мая в области подтверждены 866 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки зафиксировано 15 новых случаев.
За весь период умерло 33 человека (в том числе один человек за прошедшие сутки), выздоровели - 208 человек.
В настоящее время продолжают болеть 625 человек.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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