22.05.2020 09:09

Скончался еще один харьковчанин с COVID-19, но темп заболеваемости снизился до 15 человек в сутки

В Харьковской области лабораторно подтверждено 866 случаев заражения коронавируса



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По данным СНБО, по состоянию на утро 22 мая в области подтверждены 866 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки зафиксировано 15 новых случаев.

За весь период умерло 33 человека (в том числе один человек за прошедшие сутки), выздоровели - 208 человек.

В настоящее время продолжают болеть 625 человек.