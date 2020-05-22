Главная Новости Медицина Скончался еще один харьковчанин с COVID-19, но темп заболеваемости снизился до 15 человек в сутки
22.05.2020  09:09   

Скончался еще один харьковчанин с COVID-19, но темп заболеваемости снизился до 15 человек в сутки

В Харьковской области лабораторно подтверждено 866 случаев заражения коронавируса


://facebook.com

По данным СНБО, по состоянию на утро 22 мая в области подтверждены 866 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки зафиксировано 15 новых случаев. 

За весь период умерло 33 человека (в том числе один человек за прошедшие сутки), выздоровели - 208 человек. 

В настоящее время продолжают болеть 625 человек.

Источник:   СНБО
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.05 Спорт Футбол. Чемпионат второй лиги завершится досрочно 21.05 Медицина У Харкові - 505 хворих на коронавірус 21.05 Медицина За сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Харькове
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 