За сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Харькове

Коронавирус также подтвердили у жителей четырех районов области.
Об этом сообщают Харьковский лабораторный центр и председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Новые случаи зафиксировали в:
Восстановилось 25 человек - и снова число восстановившихся, больше, чем число заболевших. За последний день - в полтора раза.
Гороскоп на 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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