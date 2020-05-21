Главная Новости Медицина За сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Харькове
21.05.2020  13:13   

За сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Харькове

Коронавирус также подтвердили у жителей четырех районов области.


://facebook.com

Об этом сообщают Харьковский лабораторный центр и председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Новые случаи зафиксировали в:

  • Харькове +9 (всего 505)
  • Чугуевском районе 4 (43)
  • Харьковском районе 1 (96)
  • Волчанском районе 1 (10);
  • Золочевском районе 1 (7).

Восстановилось 25 человек - и снова число восстановившихся, больше, чем число заболевших. За последний день -  в полтора раза.

Источник:   facebook.com/olexiykucher.kh/
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.05 Спорт Футбол. Чемпионат второй лиги завершится досрочно 21.05 Медицина У Харкові - 505 хворих на коронавірус 21.05 Медицина Прирост новых больных COVID-19 в Харькове снизился в два раза
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 