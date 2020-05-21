21.05.2020 13:13

За сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Харькове

Коронавирус также подтвердили у жителей четырех районов области.



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Об этом сообщают Харьковский лабораторный центр и председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Новые случаи зафиксировали в:

Харькове +9 (всего 505)

Чугуевском районе 4 (43)

Харьковском районе 1 (96)

Волчанском районе 1 (10);

Золочевском районе 1 (7).

Восстановилось 25 человек - и снова число восстановившихся, больше, чем число заболевших. За последний день - в полтора раза.