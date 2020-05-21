Прирост новых больных COVID-19 в Харькове снизился в два раза

На Харьковщине в течение суток количество больных коронавирусом увеличилось менее чем на 2% - до 15 человек.
По данным Минздрава, в Харьковской области по состоянию на утро 21 мая лабораторно подтвержден 851 случай COVID-19, в том числе 15 в течение суток с 20 на 21 мая.
В то же время, по данным региональгного лабцентра, в течение суток зарегистрировано 42 новых пацциента с подозрением на инфицирование.
При этом с начала регистрации болезни лабораторно опровергнуты 359 случаев COVID-19, 195 остаются под подозрением.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Харькове - 505 человек. Кроме того, 95 больных обнаружили в Харьковском районе, сорок шесть в Змиевском, сорок три в Чугуевском, тридцать пять Валковском.
Гороскоп на завтра, 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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