21.05.2020 10:41

Прирост новых больных COVID-19 в Харькове снизился в два раза

На Харьковщине в течение суток количество больных коронавирусом увеличилось менее чем на 2% - до 15 человек.



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По данным Минздрава, в Харьковской области по состоянию на утро 21 мая лабораторно подтвержден 851 случай COVID-19, в том числе 15 в течение суток с 20 на 21 мая.

В то же время, по данным региональгного лабцентра, в течение суток зарегистрировано 42 новых пацциента с подозрением на инфицирование.

При этом с начала регистрации болезни лабораторно опровергнуты 359 случаев COVID-19, 195 остаются под подозрением.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Харькове - 505 человек. Кроме того, 95 больных обнаружили в Харьковском районе, сорок шесть в Змиевском, сорок три в Чугуевском, тридцать пять Валковском.