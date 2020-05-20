Двое погибших, данные о которых внесли в статистику за сутки, являются жителями Харькова и Лозовой

В Харьковской ОГА сообщили данные о двух умерших пациентах с СOVID-19.
Об этом 20 мая сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
"К сожалению, умерло два человека - харьковчанин 1949 года и лозовчанин 1946 года.
Оба имели сопутствующие заболевания, в частности, в первом случае - сердечно-сосудистые, во втором - серьезные заболевания почек, анемия и т.д.", - говорится в заметке.
По словам губернатора, в реанимации двое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, шестеро - на кислородной поддержке (маске).
На самоизоляции находятся 333 человека с подтвержденным диагнозом.
Цифры статистики сегодня рекордные (+ 38) и почти в два раза больше обнаруженных новых случаев. Мы наконец-то прошли отметку в 200 человек: 224 человек официально восстановились на сегодня.
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Итак, за весь период регистрации в регионе зарегистрировано 1364 подозрений (+ 46 за последний день), из них:
▪️ подтверждено 836 случаев;
▪️ 347 подозрения опровергаются;
▪️ 224 человек исцелились;
▪️ 32 человека погибли.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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