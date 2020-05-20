Министр Степанов рассказал, кому будут делать ИФА-тесты, чтобы выявлять уже переболевших

В Украине с помощью ИФА-тестов будет расширена группа людей, которых тестируют на COVID-19.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы за счет ИФА-тестов собираемся существенно расширить группы людей, которых мы тестируем... У нас есть категории людей, у которых будет сочетание ПЦР-тестирования и ИФА-тестирования. Также мы расширяем за счет контактных лиц, ранее это были близкие люди, сейчас и считаем, что надо расширять. Будет добавлена группа риска: медики, работники национальной полиции, работники национальной гвардии и другие", - отметил он.
Как ранее сообщалось, с помощью ИФА-тестирования, кроме выявления больных на COVID-19 пациентов, также возможно определить количество лиц, которые уже переболели.
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