За сутки в Харькове умерли 2 и заболели на коронавирус еще 20

После трехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось.
По данным СНБО, по состоянию на утро 20 мая в области подтверждены 836 случаев COVID-19. За весь период умерло 32 человека, в том числе зафиксированы две новые смерти. Выздоровели - 176 человек. В настоящее время продолжают болеть 628 человек.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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