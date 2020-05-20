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20.05.2020  09:44   

За сутки в Харькове умерли 2 и заболели на коронавирус еще 20

После трехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось.


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По данным СНБО, по состоянию на утро 20 мая в области подтверждены 836 случаев COVID-19. За весь период умерло 32 человека, в том числе зафиксированы две новые смерти. Выздоровели - 176 человек. В настоящее время продолжают болеть 628 человек.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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