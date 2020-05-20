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20.05.2020  09:06   

В Украине вступил в силу закон о массовом тестировании на COVID-19

Закон о массовом тестировании украинцев на коронавирусную болезнь COVID-19 появился в парламентской газете «Голос Украины» во вторник, 19 мая.


Тест на коронавирус. Фото: belsat.eu

Документ вступает в силу со дня опубликования. Он будет действовать в течение всего карантина, введенного правительством на фоне пандемии, и еще два месяца после отмены всех ограничений.

Согласно закону, обязательное тестирование полагается больным коронавирусом, контактным лицам и гражданам с симптомами болезни. Также тесты должны делать медикам и людям, задействованным в борьбе с коронавирусом, в том числе правоохранителям.

Для населения в документе предусмотрено широкомасштабное ПЦР и экспресс-тесты, оно должно быть бесплатным. По всей стране планируют открывать сети пунктов тестирования.

Для врачей заложено повышение выплат медикам при самоизоляции и для контактировавшим с больными до 100% от оклада (раньше было только 50%). Медиков должны обучать использованию средств защиты, а также мероприятиям по профилактике инфекцию при оказании помощи, уходе за больными и так далее.

Также появилась возможность привлекать интернов и врачей без подтвержденной квалификации в качестве волонтеров.

Закон предусматривает алгоритм пиковой нагрузки на больницы, а также обязывает правительство регулярно обновлять информацию о наличии в медзаведениях тестов, средств защиты и гуманитарной помощи.

Источник:   newsone
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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