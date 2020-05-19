19.05.2020 13:45

С пятницы 22 мая в стране вводится адаптивный карантин

Министр Степанов рассказал, при каких условиях в регионах позволят смягчить карантин и назвал даты контрольных периодов.



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“Начиная с 22 мая, мы предлагаем адаптивный карантин… Мы вводим три критерия по заболеваемости COVID-19: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполняемость коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, – она не должна превышать 50% – и количество тестирований в каждом регионе… Все эти критерии соответствуют определенному этапу и, если в регионе они соблюдаются, то он может перейти на следующий этап смягчения. Эти этапы мы будем вводить каждые 10 дней – 22 мая, потом 1 июня, 10 июня и 21 июня”, – сказал он.

Стоит отметить, что в Украине с 22 мая начнет работать общественный транспорт. Также будут проводиться спортивные мероприятия. При этом придется соблюдать все противоэпидемические меры и ограничения.

“В зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе и соответствия тем критериям, которые мы вводим, на территории той или иной области либо произойдет смягчение, либо нет… Это европейская практика, она существует во многих странах мира. Это практика сдерживания распространения коронавирусной болезни”, – добавил министр.

Напомним, Минздрав опубликовал новые правила работы салонов красоты.