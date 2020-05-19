19.05.2020 12:02

Степанов поздравил семейных врачей с профессиональным праздником

Министр здравоохранения Максим Степанов поздравил почти 22 тыс. семейных врачей с профессиональным праздником и отметил, что с ними заключили декларации уже около 30 млн украинцев.



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"Сегодня, 19 мая, мы отмечаем день семейного врача. Он был основан в 2010 году. У нас, в Украине, почти 22 тысячи семейных врачей, которые оказывают медицинскую помощь почти 30 миллионам наших граждан. Да-да, вы правильно все услышали - 29 млн 883 тыс. граждан Украины заключили декларацию с семейным врачом", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что семейный врач - это тот человек, который всегда находится рядом с семьей и как только что-то случается - мы сразу звоним ему и просим его помочь. Если это касается нашего ребенка, если это касается наших родителей.

"И он сразу отизывается и приходит на помощь. Я хочу поздравить всех наших семейных врачей. Хочу пожелать вам здоровья, хочу пожелать вам, чтобы вы всегда получали удовольствие от своей работы. А мы, пациенты, получали здоровье, которое вы несете нам. У нас состоялся уже первый этап реформирования семейной медицины, и этот этап был достаточно удачным - об этом свидетельствуют цифры, о которых я сказал в начале. Я понимаю, что нам еще надо принять определенные документы, которые больше бы урегулировали, в том числе и права семейных врачей. Права терапевтов, педиатров. Которые урегулировали, в том числе наши отношения - пациентов и семейных врачей", - добавил Максим Степанов.

По его словам, также необходимо урегулировать отношения между семейными врачами и вторым звеном медицинской помощи, которое сейчас реформируют.

"Все это мы сделаем, и сделаем в ближайший год", - сказал Максим Степанов.