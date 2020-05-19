У Харкові - 477 хворих на коронавірус

Станом на 19 травня в Харкові зафіксовано 477 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 тис. 318 підозр на COVID-19, з яких 815 випадків підтверджено. Під підозрою залишається 171 людина, з них 133 - жителі Харкова. Також за цей час 186 пацієнтів одужали, 30 - померли.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 19 травня в Україні - 18 тис. 876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужали. Загалом захворіли 1348 дітей та 3696 медиків. За добу зафіксовано 260 нових випадків.
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
В Харькове очень высокая пожарная опасность.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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