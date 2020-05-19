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19.05.2020  11:15   

У Харкові - 477 хворих на коронавірус

Станом на 19 травня в Харкові зафіксовано 477 випадків захворювання на коронавірус.


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Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 тис. 318 підозр на COVID-19, з яких 815 випадків підтверджено. Під підозрою залишається 171 людина, з них 133 - жителі Харкова. Також за цей час 186 пацієнтів одужали, 30 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 19 травня в Україні - 18 тис. 876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужали. Загалом захворіли 1348 дітей та 3696 медиків. За добу зафіксовано 260 нових випадків.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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