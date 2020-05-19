В Харькове продолжают снижаться темпы заболевания на COVID-19

На Харьковщине в течение суток количество больных коронавирус увеличилась на 3% - до 816 человек, большинство из которых харьковчане.
По данным СНБО, по состоянию на утро 19 мая в области подтверждены 816 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки зафиксировано 27 новых случаев.
За весь период умерло 30 человек, выздоровели - 163 человека. В настоящее время продолжают болеть 623 человека.
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
В Харькове очень высокая пожарная опасность.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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