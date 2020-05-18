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18.05.2020  19:04   

Лікарня №17 починає приймати на доліковування хворих після COVID-19 (ФОТО)

Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17 з завтрашнього дня прийматиме на доліковування хворих, які перенесли коронавірус.


Лікарня №17 починає приймати на доліковування хворих після COVID-19 (ФОТО)
Про це повідомив сьогодні, 18 травня, головний лікар лікарні Дмитро Черепов.
 
Для цих цілей, за його словами, було створено спеціальний підрозділ в окремій будівлі.
 
«Хворих, у яких вже немає COVID-19, ми прийматимемо на доліковування з обласної інфекційної лікарні. Якщо повторно виявиться коронавірус, то ці пацієнти знову перейдуть до інфекціонки. Підрозділ розрахований на 60 ліжок, частина з них - інтенсивної терапії з апаратами ШВЛ. Також будемо приймати пацієнтів з супутньою патологією - хірургічною, травматологічною тощо. Завтра на перевід готуються близько 20 хворих», - розповів Дмитро Черепов.
 
Він також повідомив, що лікарі і молодший медперсонал повністю забезпечені одноразовими і багаторазовими костюмами, респіраторами, масками, окулярами.
 
Нагадаємо, що Харківська міська клінічна лікарня №13 тимчасово не приймає для додаткового лікування пацієнтів з обласної інфекційної лікарні, що перехворіли на коронавірус.
 
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, 17 больница, пандемия, эпидемия
 
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