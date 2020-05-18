18.05.2020 12:34

«Проблемы нет, она искусственно создана»: комментарии Кучера по акции работников скорой

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер считает искусственно созданной проблему вокруг Центра экстренной медицинской помощи в Харькове.



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Об этом он сказал журналистам на брифинге 18 мая, сообщает корреспондент Общественного.

"Я думаю, что эта история имеет несколько сторон, направлений. Первое - это люди, которые действительно заботятся выплатами, а есть люди, которые манипулируют, опять же, возвращаюсь к политизации этих процессов. Большинство из тех, кто расшатывает эту историю, на мой взгляд, вообще не занимаются выплатами медработников. Если человек адекватен, он сначала выяснит, что происходит, а затем кричит, что измена, не выполнили, не выплатили ", - сказал Кучер.

"Сложилось впечатление, что средства массовой информации, а также так называемые активисты, вообще, я не понимаю, на какие средства существуют, они появляются как раз там, где возникают какие-то эти искусственно созданные проблемы", - добавил он.

"В чем проблема? Проблемы нет, она искусственно создана", - подчеркнул Кучер.

По его словам, надбавки в Центре экстренной медпомощи получили 244 из 2400 работников (один из 10).

"Нормативная база, которая существует на сегодняшний день, позволяет выплачивать нам только тем лицам, которые сегодня уже получили выплаты, это те, которые были непосредственно задействованы в борьбе с СOVID непосредственно контактировали с больным ... Теперь другая сторона этой проблемы. Хочу ли я , чтобы все 2400 работников получили 300%? Я вам отвечаю утвердительно: да, хочу. Какие есть варианты выхода из этой ситуации? Насколько мне известно, уже правительство сейчас рассматривает возможность решить этот вопрос ", - сказал глава обладминистрации.

Поставить вопрос доплат Кучер пообещал сегодня на селекторном совещании с правительством.

Он также прокомментировал слова некоторых медработников относительно ограничений со стороны руководства в использовании защиты.

"Раздувается вопрос со средствами индивидуальной защиты. Но нет этой проблемы. Ну нету Если четко каждый член бригады скажет, что мне недостаточно, я уверен, проведен уже не один разговор, чтобы средствами индивидуальной защиты все медики были обеспечены . И они есть в наличии. Обращаясь к вам, прошу, давайте мы будем объективными в этом вопросе ", - сказал Кучер.

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