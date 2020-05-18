В районе, где произошла первая в Харьковской области вспышка COVID-19, выздоровели почти все пациенты

В Валковском районе, где был зафиксирован первый в Харьковской области вспышка COVID-19, выздоровели 30 из 34 человек
По данным РГА, по состоянию на утро 18 мая во Валковском районе с начала регистрации заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили у 34 человек (25 жителей Валок и девяти жителей Высокополье).
Умерли два человека, выздоровели 30.
По данным главного врача Валковского центральной районной больницы Богдана Носатова, в заведении с диагнозом внегоспитальная пневмония находится пять человек.
В том числе у трех человек по результатам анализа на COVID-19 инфекция не обнаружена, результатов еще двух человек ожидают.
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