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18.05.2020  12:12   

В районе, где произошла первая в Харьковской области вспышка COVID-19, выздоровели почти все пациенты

В Валковском районе, где был зафиксирован первый в Харьковской области вспышка COVID-19, выздоровели 30 из 34 человек


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По данным РГА, по состоянию на утро 18 мая во Валковском районе с начала регистрации заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили у 34 человек (25 жителей Валок и девяти жителей Высокополье).

 Умерли два человека, выздоровели 30.

По данным главного врача Валковского центральной районной больницы Богдана Носатова, в заведении с диагнозом внегоспитальная пневмония находится пять человек. 

В том числе у трех человек по результатам анализа на COVID-19 инфекция не обнаружена, результатов еще двух человек ожидают.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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