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18.05.2020  11:59   

У Харкові - 458 хворих на коронавірус

Станом на 18 травня в Харкові зафіксовано 458 випадків захворювання на коронавірус.


://city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 тис. 285 підозр на COVID-19, з яких 789 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 182 людини, з них 140 - жителі Харкова. Також за цей час 161 пацієнт одужав, 30 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 18 травня в Україні - 18 тис. 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5 тис. 276 пацієнтів одужали. Загалом захворіли 1 тис. 324 дитини і 3 тис. 650 медиків. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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