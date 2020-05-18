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18.05.2020  11:45   

У Харкові регулярно проводять санітарне очищення міста

Харківські комунальники продовжують стежити за санітарно-епідеміологічним станом міста.


://city.kharkov.ua

Як повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков, регулярно проводиться комплекс заходів, спрямований на дотримання чистоти у Харкові. Це, зокрема, санітарне прибирання прибудинкових територій, яке проводиться щодня, незалежно від погоди; прибирання дитячих, спортивних, господарських майданчиків. Все це виконується силами дворових робітників. В цілому щоденне прибирання проводиться в 4200 дворах.

Також комунальники стежать за чистотою вулиць, які обробляють спеціальним розчином. Дезінфікують і під'їзди будинків. За словами Романа Нехорошкова, в першу чергу обробляються будинки, в яких виявлені випадки зараження коронавірусом, потім роботи проводяться згідно з графіком і за зверненнями мешканців. З початку року заходи щодо дезінфекції та дератизації були проведені на площі близько 350 тис. кв. м.

Крім того, як повідомив Роман Нехорошков, в місті регулярно вивозяться побутові відходи, проводиться санітарна обробка контейнерів. Такі ж роботи виконуються і на території приватного сектора. Департамент житлового господарства контролює понад 240 вулиць територій приватного сектора. Там регулярно вивозиться сміття і ліквідуються несанкціоновані звалища. Таких останнім часом накопичилось близько 130, і всі вони прибрані.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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