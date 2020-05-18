18.05.2020 09:26

30-й летальный исход на Харьковщине, связанный с коронавирусом.

Еще один человек, у которого диагностирован COVID-19, скончался 17 мая в Харьковской области.



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За сутки в харькове подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом.

Всего в харькове на 18 мая подтверждено 789 случаев заражения.

По итогу наблюдения выздоровели почти 150 пациентов, из нах 28 за прошлые сутки.