У Харкові - 446 хворих на коронавірус

Станом на 15 травня в Харкові зафіксовано 446 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1,2 тис. підозр на COVID-19, з яких 757 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 152 людини, з них 115 - жителі Харкова. Також за цей час 94 пацієнти одужали, 23 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 15 травня в Україні 17 тис. 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4 тис. 473 пацієнти одужали. Хворобу підтверджено у 1 тис. 220 дітей та 3 тис. 420 медиків. За добу зафіксовано 483 нових випадки.
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