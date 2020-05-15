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15.05.2020  12:34   

У Харкові - 446 хворих на коронавірус

Станом на 15 травня в Харкові зафіксовано 446 випадків захворювання на коронавірус.


://city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1,2 тис. підозр на COVID-19, з яких 757 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 152 людини, з них 115 - жителі Харкова. Також за цей час 94 пацієнти одужали, 23 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 15 травня в Україні 17 тис. 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4 тис. 473 пацієнти одужали. Хворобу підтверджено у 1 тис. 220 дітей та 3 тис. 420 медиків. За добу зафіксовано 483 нових випадки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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