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15.05.2020  12:06   

Уникальная разработка харьковчан будет спасать врачей

В разработке харьковских инженеров сохранен психологически важный контакт пациента с лицом врача.


://korrespondent.net

Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле существующих аналогов. Первая партия была бесплатно передана харьковским больницам. Об этом сообщает сайт Yak.Today.

Так, в Украине полнолицевые маски с принудительной фильтрацией воздуха (PARP) не производятся. Стоимость зарубежных аналогов составляет от 1 тысячи долларов. Себестоимость же украинской разработки составляет около 2000 гривен.

Сообщается, что харьковские маски PARP работают на автономном питании и обеспечены не только фильтром и вытяжкой, но и датчиками состояния фильтра и заряда батареи. Мощности хватает на 8-12 часов беспрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки.

Кроме высокого уровня защиты, у этих шлемов есть важная особенность. Когда врач пользуется обычной маской – пациенты не видят его лица и это психологически дискомфортно в условиях изоляции инфекционного отделения, где пациента не могут навестить близкие. В харьковском шлеме важный контакт с эмоциями человеческого лица сохраняется.

Источник:   Корреспондент
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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