В Харькове от коронавируса за сутки погибли 2 и выздоровели 7 человек

На Харьковщине в течение суток количество больных коронавирус увеличилась на 6% - до 757 человек.
По данным СНБО, по состоянию на утро 15 мая в области подтверждены 757 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки зафиксировано 44 новых случая.
За весь период умерло 23 человека (2 за последние сутки).
Выздоровели - 94 человека (7 за последние сутки). В настоящее время продолжают болеть 640 человек.
Львам - исполнение мечты, Козерогам - награда за терпение. Сегодня замечательный день для того, чтобы нормировать и привести в порядок свои дела и отношения.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
влажность:
давление:
ветер: