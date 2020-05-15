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15.05.2020  09:59   

В Харькове от коронавируса за сутки погибли 2 и выздоровели 7 человек

На Харьковщине в течение суток количество больных коронавирус увеличилась на 6% - до 757 человек.


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По данным СНБО, по состоянию на утро 15 мая в области подтверждены 757 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки зафиксировано 44 новых случая. 

За весь период умерло 23 человека (2 за последние сутки). 

Выздоровели - 94 человека (7 за последние сутки). В настоящее время продолжают болеть 640 человек.

Источник:   ОЦЗ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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