15.05.2020 09:59

В Харькове от коронавируса за сутки погибли 2 и выздоровели 7 человек

На Харьковщине в течение суток количество больных коронавирус увеличилась на 6% - до 757 человек.



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По данным СНБО, по состоянию на утро 15 мая в области подтверждены 757 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки зафиксировано 44 новых случая.

За весь период умерло 23 человека (2 за последние сутки).

Выздоровели - 94 человека (7 за последние сутки). В настоящее время продолжают болеть 640 человек.