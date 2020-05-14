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14.05.2020  19:11   

У міськраді пояснили, як працюють міські лікарні у системі боротьби з COVID-19

Харківська міська клінічна лікарня №13 тимчасово не приймає для додаткового лікування пацієнтів з обласної інфекційної лікарні, які перехворіли на коронавірус.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 14 травня 2020 року, в прес-центрі Харківської міської ради повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
 
«У соцмережах одна людина емоційно написала, що закриття 13-тої лікарні - це нібито катастрофа для Харкова. Я нагадаю, що хворих на коронавірус приймають дві обласні спеціалізовані інфекційні лікарні: доросла №22 та дитяча №8. А в місті Харкові є так звані лікарні «першої лінії» - №13, 17 і пологовий будинок №2, які прийматимуть хворих, якщо в інфекціонках закінчаться місця», - розповіла віце-мер.
 
За її словами, першою почали використовувати потужності 13-тої лікарні, оскільки вона спеціалізується на захворюваннях органів дихання - пневмоніях, бронхітах, астмах. У цю лікарню направляють пацієнтів, які пролікувалися в стаціонарі інфекційної лікарні, перестали бути носіями коронавірусу, але потребують лікування ускладнень. Але в процесі лікування медики не раз встановлювали, що серед пацієнтів все-таки є носії COVID-19. В такому випадку необхідно встановити контактне коло лікарів, зайнятися їх лікуванням і продезінфікувати лікарню.
 
«За цей період 13-та лікарня прийняла з інфекціонки 97 осіб з випискою, що аналіз на COVID-19 - негативний. Коли ці люди надходять на доліковування, то на третю добу їм проводиться ПЛР-тест, і серед цих пацієнтів вісім були з коронавірусом. Раніше виявили ще 11 таких випадків. Ось днями перевели до 13-тої лікарні двох літніх людей, яким треба було перебувати в реанімації на апараті ШВЛ. Один помер у першу добу, другого зараз переводимо назад до  інфекціонки. Але їх доставили, коли вони були з коронавірусом, тому у нас знову є контактні медпрацівники, і знову треба вжити всіх необхідних заходів, щоб дезінфікувати лікарню і привести її в стан, щоб можна було приймати пацієнтів на доліковування. Зараз 13-та лікарня закрита на прийом», - пояснила Світлана Горбунова-Рубан.
 
Директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат також повідомив, що до прийому хворих готова 17-та лікарня.
 
«Опорні міські лікарні готові приймати пацієнтів, якщо будуть переповнені обласні інфекційні. Але такого переповнення поки немає. З огляду на ситуацію, ми зробили ремонт в окремій будівлі на території лікарні, там є 20 ліжок для інтенсивної терапії та 40 - для тих, хто видужує. Зараз завозиться туди обладнання, чекаємо бочку з киснем, якого вистачить на всі роздавальні точки. Залишилося два-три дні, і відразу після цього зможемо переводити туди пацієнтів на доліковування з негативним ПЛР-тестом», - розповів директор департаменту.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, больницы, пандемия, эпидемия
 
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