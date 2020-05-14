Главная Новости Медицина В Харькове снова зафиксировали смерть от корановируса
14.05.2020  12:45   

В Харькове снова зафиксировали смерть от корановируса

Харьковщина продолжает уверенно «держаться» в топе регионов с высокой заболеваемостью и смертностью.


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Таким образом количество умерших от коронавируса в регионе по состоянию на 14 мая – 21 человек.

Всего за сутки зарегистрировано 58 новых подозрений на коронавирус.

За все время в Харьковской области заболело 713 человек, выздоровели от болезни 87 пациентов.

 

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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