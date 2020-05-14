14.05.2020 12:45

В Харькове снова зафиксировали смерть от корановируса

Харьковщина продолжает уверенно «держаться» в топе регионов с высокой заболеваемостью и смертностью.



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Таким образом количество умерших от коронавируса в регионе по состоянию на 14 мая – 21 человек.

Всего за сутки зарегистрировано 58 новых подозрений на коронавирус.

За все время в Харьковской области заболело 713 человек, выздоровели от болезни 87 пациентов.