В Харькове снова зафиксировали смерть от корановируса

Харьковщина продолжает уверенно «держаться» в топе регионов с высокой заболеваемостью и смертностью.
Таким образом количество умерших от коронавируса в регионе по состоянию на 14 мая – 21 человек.
Всего за сутки зарегистрировано 58 новых подозрений на коронавирус.
За все время в Харьковской области заболело 713 человек, выздоровели от болезни 87 пациентов.
Гороскоп на четверг, 14 мая 2020 года, предусматривает решение деликатных дел, которые тянутся очень давно. На работе некоторых представителей знака ждет приятное известие.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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