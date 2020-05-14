Харьковчан с подозрениями на коронавирус ждет более доступный иммуно-ферментный анализ

Новый вид тестирования на COVID-19, метод ИФА – иммуноферментный анализ, запустят в Украине в ближайшие дни.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Украинское радио.
По словам Ляшко, этот анализ существенно расширит тестирования в Украине, т.к. ИФА тестирования намного доступнее в отличие от ПЦР-тестирования. А это означает и расширение групп, которых надо будет тестировать.
Также Ляшко добавил, что Украина увеличит число приборов, на которых можно делать полимеразно цепную реакцию. На данный момент мы можем тестировать 10 тысяч образцов в сутки. В Украине тестируют 7-8 тысяч образцов методом ПЦР. На выходных тестируют по 5 тысяч.
Также врач призывает обращаться к врачу и в скорую сразу при появлении симптомов.
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